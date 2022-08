ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Gelsenkirchen Polizeihund stellt mutmaßlichen Täter nach Messerattacke Von dpa | 07.08.2022, 15:31 Uhr

Nach einer Messerattacke in einem Linienbus in Gelsenkirchen ist der mutmaßliche Täter mithilfe eines Polizeihundes schnell gestellt worden. Der betrunkene 26-Jährige hatte laut Polizei einen 47 Jahre alten Fahrgast in dem Bus zunächst provoziert. Als sich der Mann wehrte und ihm ein 48-Jähriger zu Hilfe kam, eskalierte die Situation. Der 26-Jährige verletzte den 47-Jährigen mit einem Messer am rechten Arm und linken Ohr.