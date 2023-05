Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Lippe Polizeihund Biene beißt Einbrecher Von dpa | 21.05.2023, 11:49 Uhr

In Lemgo (Kreis Lippe) hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Mann festgenommen, der in ein Möbelhaus eingebrochen war. Ein Diensthund half bei der Festnahme, indem er den Täter biss, wie die Polizei mitteilte.