Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamm Polizeieinsatz in Freibad: Verfahren gegen Beamte Von dpa | 12.07.2023, 14:36 Uhr | Update vor 57 Min.

Nach einem Polizeieinsatz in einem Freibad in Hamm, bei dem ein 39-Jähriger einen Polizisten in den Finger biss, soll auch gegen die beteiligten Beamten ermittelt werden. Das Strafverfahren werde aus Neutralitätsgründen vom Polizeipräsidium Dortmund geführt, sagte eine Sprecherin der Polizei Hamm am Mittwoch. Der 39-Jährige, der am Sonntagnachmittag in Gewahrsam genommen worden war, habe bislang keine Anzeige erstattet. „Gleichwohl werden wir aufgrund der erhobenen Vorwürfe von Amts wegen ein Strafverfahren einleiten“, teilte die Polizeisprecherin weiter mit. Insgesamt seien sechs Polizistinnen und Polizisten vor Ort gewesen. Die Beteiligung der einzelnen Menschen sei Bestandteil der laufenden Ermittlungen.