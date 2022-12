Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Düren Polizeieinsatz an Berufsschule: „Gefahrenlage“ Von dpa | 05.12.2022, 15:40 Uhr

Die Polizei ist am Montag zu einem Großeinsatz an einer Berufsschule in Düren ausgerückt. Es gebe Hinweise auf eine Gefahrenlage, teilte die Polizei bei Twitter mit. Man sei mit vielen Einsatzkräften vor Ort und kläre die Situation.