Euskirchen Polizeiauto erfasst Fußgänger: Frau schwer verletzt Von dpa | 31.10.2022, 13:49 Uhr

Ein Polizist hat in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg zu einem Einsatz in Euskirchen einen Mann und eine Frau mit dem Streifenwagen angefahren. Die 20-jährige Frau sei schwer verletzt und weiter im Krankenhaus, der 22-jährige Mann sei bereits entlassen worden, teilte die Polizei Bonn am Montag mit.