Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminaltiät Polizei, Zoll und Steuerfahndung in Oer-Erkenschwick Von dpa | 22.06.2023, 12:18 Uhr

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bochum haben Ermittler von Polizei, Steuerfahndung und Zoll am Donnerstag Gebäude in Oer-Erkenschwick im nördlichen Ruhrgebiet durchsucht. Nach Angaben der Polizei sind zwei laufende Ermittlungsfahren der Grund. Ein Sprecher der Polizei in Recklinghausen wollte vorerst keine weitere Details oder Hintergründe nennen und kündigte für den Nachmittag eine Stellungnahme von Polizei und Staatsanwaltschaft an.