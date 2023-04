Polizeikontrollen am «Car-Freitag» Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehrskontrollen Polizei zieht „Car-Freitag“-Bilanz: 4300 Verwarnungsgelder Von dpa | 12.04.2023, 05:56 Uhr

Die Polizei hat am „Car-Freitag“ in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Autofahrer zur Kasse gebeten und angezeigt als im Vorjahr. Die Autoposer-Szene tritt an dem stillen Feiertag in NRW traditionell besonders laut in Erscheinung.