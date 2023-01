Räumung von Lützerath Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Braunkohleort Polizei wirft Hütten in Lützerath um: Räumung geht weiter Von dpa | 11.01.2023, 15:00 Uhr

Mit dem Umwerfen von selbstgebauten kleinen Holzhäusern auf Stelzen hat die Polizei am frühen Mittwochnachmittag die Räumung von Lützerath fortgesetzt. Nach Angaben eines dpa-Reporters wurden die Beamten dabei in dem Hütten- und Baumhauscamp von Schmährufen der Aktivisten begleitet. Die Polizei entfernte dabei zum Beispiel auch Feuerlöscher, die von den Aktivisten in den Hütten aufbewahrt wurden.