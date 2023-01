Räumung von Lützerath Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Lützerath Polizei will Räumung am Morgen fortsetzen - Nacht „ruhig“ Von dpa | 14.01.2023, 08:43 Uhr

Die Polizei will die Räumung des von Aktivisten besetzten Braunkohleortes Lützerath am Samstagmorgen fortsetzen. „Oberirdisch sind wir so gut wie durch“, sagte ein Sprecher am Morgen. Es gebe noch etwa 15 „Strukturen“ der Aktivistinnen und Aktivisten, darunter Baumhäuser und Verschläge, hieß es. Zudem werde weiter versucht, in einen Tunnel vorzudringen, in dem zwei Menschen ausharren sollen.