Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration up-down up-down Internet Polizei will Kinder für Gefahren im Netz wappnen Von dpa | 18.11.2022, 16:34 Uhr

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen will mit einer Kampagne Kinder und Jugendliche besser für die Gefahr sensibilisieren, dass Erwachsene sie über das Internet mit sexuellen Absichten kontaktieren könnten. „Arglose Kinder und Jugendliche werden durch vermeintlich Gleichaltrige manipuliert, potentielle Missbrauchstäter erschleichen sich ihr Vertrauen und spielen mit ihren Emotionen“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag, dem Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Ausbeutung und sexueller Gewalt.