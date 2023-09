Kriminalität Polizei weckt eingeschlafenen Einbrecher Von dpa | 29.09.2023, 15:45 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 71-jähriger Krefelder hat in seinem Wohnzimmer einen schlafenden Einbrecher vorgefunden. Der Mann sei über Nacht in das Haus eingedrungen und habe bereits ein Portemonnaie und weitere Gegenstände eingesteckt, sei dann aber offensichtlich eingenickt, teilte die Polizei am Freitag mit.