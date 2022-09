Push-TAN-Masche Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/Symbolbild up-down up-down Online-Banking Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche mit Push-TAN Von dpa | 16.09.2022, 17:11 Uhr

Die Polizei warnt vor einer neueren Betrugsmasche beim Online-Banking. In letzter Zeit hätten vermehrt Opfer Anzeige erstattet, teilte die Polizei in Düsseldorf am Freitag mit. Es handele sich um eine Variante des sogenannten Smishing - bei dem sich Cyber-Kriminelle vertrauliche Zugangsdaten mit Hilfe von SMS erschleichen.