Räumung von Lützerath - Demonstration Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Protest Verletzte bei Zusammenstößen am Rande von Klima-Demo Von dpa | 14.01.2023, 21:12 Uhr

Am Rande einer großen Anti-Kohle-Demonstration am rheinischen Braunkohletagebau ist es am Samstag zu gefährlichen Situationen und gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Menschen wurden verletzt. Weiterhin harren Klima-Aktivisten im Dorf Lützerath aus.