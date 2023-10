Demonstrationsverbot Polizei verbietet pro-palästinensische Versammlung in Köln Von dpa | 13.10.2023, 17:09 Uhr | Update vor 48 Min. Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Kölner Polizei hat eine für diesen Samstag geplante pro-palästinensische Versammlung auf dem innerstädtischen Heumarkt verboten. „Versammlungsfreiheit ist in unserer Demokratie eines der höchsten Rechtsgüter“, erklärte Polizeipräsident Falk Schnabel am Freitag in einer Mitteilung. Ein Verbot sei daher nur bei erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit das letzte Mittel.