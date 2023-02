Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Brauchtum Polizei und Stadt rüsten für Rückkehr der Jecken auf Von dpa | 14.02.2023, 15:10 Uhr

Bei ihrer Rückkehr in die Düsseldorfer Altstadt wird der Ansturm der Jecken auf ein enormes Aufgebot an Polizei und Sicherheitskräften stoßen. Weil sie nicht wissen, wie ausgelassen die Jecken nach der zweijährigen Zwangspause feiern werden, haben sich die Behörden dazu entschlossen, die Zahl der Polizisten, Ordnungsamtsmitarbeiter und Security-Kräfte deutlich aufzustocken - auf ein Niveau höher als vor der Corona-Pandemie, wie sie am Dienstag ankündigten.