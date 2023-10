Mönchengladbach Polizei überrascht Geldautomatensprenger auf frischer Tat Von dpa | 14.10.2023, 13:45 Uhr | Update vor 2 Std. Geldautomatensprengung Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei hat in Mönchengladbach Geldautomatensprenger auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Eine Streifenwagenbesetzung bemerkte in der Nacht zum Samstag durch Zufall, dass sich in einer Bankfiliale am Santanderplatz verdächtige Personen an einem Geldautomaten zu schaffen machten, wie die Polzei mitteilte. Als die zwei mutmaßlichen Täter die Polizei bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht und rasten den Angaben zufolge in einem dunklen und hochmotorisierten Auto in Richtung Autobahn 52 davon.