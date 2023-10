Polizeieinsatz Polizei sucht Einbrecher: Und stellt geständigen Autoknacker Von dpa | 17.10.2023, 15:47 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Weil er zufällig in einen Polizeieinsatz geriet, hat sich in Herne ein mutmaßlicher Autoknacker spontan gestellt. Eigentlich hatten die Polizisten in der Nacht zu Dienstag auf der Suche nach einem Einbrecher einen Park in der Ruhrgebietsstadt umstellt, wie die Polizei mitteilte. Ein gar nicht zur Täterbeschreibung des gesuchten Einbrechers passender Radfahrer habe dann beim Anblick der Beamten zunächst in die Pedale getreten und war in den Park gefahren.