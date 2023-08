Duisburg Polizei stoppt nackten Randalierer mit Taser Von dpa | 21.08.2023, 14:10 Uhr | Update vor 31 Min. Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit einem Taser hat die Polizei in Duisburg einen Mann gestoppt, der nackt in der Öffentlichkeit randaliert hat. Die Beamten waren am Samstag alarmiert worden, weil der Mann unbekleidet auf mehreren Autos herumgesprungen sei - begleitet von zahlreichen Schaulustigen, die ihn filmten. Als ein erster Streifenwagen am Einsatzort ankam, habe der Mann den Griff der Fahrertür abgerissen. Später sei er mit aggressiver Körperhaltung auf die Beamten losgegangen. Die hätten daraufhin mit ihrer Elektroschockpistole geschossen und den Mann so gestoppt und schließlich festgenommen.