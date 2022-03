Blaulicht FOTO: Christoph Soeder Köln Polizei stoppt 44-Jährigen mit Messer-Sammlung im Gepäck Von dpa | 18.03.2022, 14:37 Uhr | Update vor 59 Min.

Polizisten haben am Kölner Hauptbahnhof einen 44-Jährigen mit einer Sammlung von gefährlichen Messern im Gepäck gestoppt. Der Mann sei Beamten am Donnerstagabend aufgefallen, da er gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verstoßen habe. Zur Begründung habe er ein Attest vorgelegt, berichtete die Polizei am Freitag. Dieses habe sich aber als Fälschung erwiesen.