Umwelt Polizei stellt Einsatz zur Räumung von Lützerath vor Von dpa | 09.01.2023, 01:02 Uhr

In wenigen Tagen könnte das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler geräumt werden. Wie konkret die Planungen sind, will die Polizei am Montag erklären.