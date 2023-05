Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Polizei schnappt gesuchten Rollerfahrer auf Drogen Von dpa | 06.05.2023, 18:45 Uhr

Auf Drogen, ohne Führerschein, per Haftbefehl gesucht - die Polizei Bonn hat einen 33-jährigen Rollerfahrer festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, haben sich bei einer Kontrolle in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde Alfter bei Bonn Hinweise auf Drogenkonsum ergeben. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte demnach positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde Blut abgenommen.