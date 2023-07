Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Wuppertal Polizei schlichtet Nachbarschaftsstreit: Finden Waffen Von dpa | 20.07.2023, 09:06 Uhr | Update vor 1 Std.

Einsatzkräfte der Polizei haben mehrere Waffen in einer Wohnung in Wuppertal-Sonnborn gefunden. Dem Polizeieinsatz am Mittwochnachmittag war einem Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Männern vorausgegangen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unbekannt. Bei dem Versuch, ihn zu schlichten, stießen die Beamten auf die Waffen, die einer der Männer in seiner Wohnung lagerte. Sie wurden sichergestellt.