Herne Polizei rettet sieben Küken aus Abwasserschacht Von dpa | 22.07.2022, 13:10 Uhr

Ein Polizist ist in Herne in einen Abwasserschacht geklettert, um eine Entenfamilie zu retten. Selbst mit dem Kopf steckte der Beamte am Ende in dem Schacht, um an die Küken heranzukommen.