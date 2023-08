Demonstrationen Polizei prüft erstmals Gebühren nach Klebe-Aktion Von dpa | 14.08.2023, 16:15 Uhr | Update vor 2 Std. Letzte Generation Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die neuen Gebühren für Polizeieinsätze könnten erstmals Folgen für Aktivisten der „Letzten Generation“ haben: Am Samstag hatten sich elf Menschen in Bielefeld festgeklebt und mussten abgelöst werden. Am selben Tag war die neue Gebührenordnung in Kraft getreten, nach der für solche Einsätze bis zu 50 000 Euro in Rechnung gestellt werden können. Laut einem Sprecher der Polizei Bielefeld prüft man nun, ob man die Gebühren im konkreten Fall erheben kann.