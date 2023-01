Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Münster Polizei nimmt Schulschwänzer fest: Vier Tage Arrestanstalt Von dpa | 30.01.2023, 12:42 Uhr

Ein notorischer Schulschwänzer aus Münster ist festgenommen und in eine Jugendarrestanstalt gebracht worden. Das Amtsgericht hatte ihm bereits 2021 „wegen der Nichterfüllung der Schulpflicht“ vier Tage Kurzarrest verordnet. Der Betroffene „schwänzte“ aber auch diesen Arrest und trat den Kurzaufenthalt in einer Jugendarrestanstalt nicht an, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Am Wochenende erwies sich das als folgenreich für ihn: Bei einer Kontrolle des inzwischen 19-Jährigen am Hauptbahnhof in Münster stellten die Beamten fest, dass wegen dieser Sache ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Der junge Mann sei festgenommen und für vier Tage in eine Jugendarrestanstalt gebracht worden.