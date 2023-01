Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Pyrotechnik Polizei nach Silvesterattacken: „Das kann teuer werden“ Von dpa | 03.01.2023, 15:24 Uhr

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht hat die nordrhein-westfälische Polizei Zeugenaufrufe gestartet und Videos von Anwohnern ausgewertet. „Wir haben schon mehrere Videos bekommen und sind durchaus optimistisch, Verdächtige identifizieren zu können“, sagte etwa ein Polizeisprecher am Dienstag in Bonn.