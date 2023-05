Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Polizei meldet zahlreiche Motorrad-Unfälle in NRW Von dpa | 01.05.2023, 18:05 Uhr

Bei mehreren Motorrad-Unfällen sind am langen Wochenende in Nordrhein-Westfalen etliche Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger schwebt in Lebensgefahr - er saß als Sozius auf der Maschine eines 31-jährigen Motorradfahrers, der am Sonntagabend auf der A46 in Hagen von der Straße abkam und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer selbst wurde schwer verletzt.