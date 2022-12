Polizei macht sich ein Bild von der Lage in Lützerath Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Demonstration Polizei macht sich „Bild von der Lage“ in Lützerath Von dpa | 05.12.2022, 11:44 Uhr

Die Polizei ist am Montag am von Aktivisten besetzten Braunkohledorf Lützerath vorstellig geworden. Die Beamten wollten sich nach eigenen Angaben „ein Bild von der Lage“ in dem Weiler machen, wie sie mitteilten. Ein Sprecher sprach von einer „Ortsbegehung“, bei der Lützerath auf den befestigten Wegen umrundet worden sei. Zwischenfälle waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz fand im Schneetreiben statt.