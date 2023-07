Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Leute Polizei löst Youtuber-Aktion in Paderborn auf Von dpa | 23.07.2023, 15:18 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Polizei hat in Paderborn einen Andrang von etwa 1000 jungen Menschen aufgelöst, die zu einer Verkaufsaktion eines Youtubers in die Innenstadt gekommen waren. Der Youtuber „HamedLoco“ hatte am Samstag in einem Geschäft eine T-Shirt-Kollektion vorstellen wollen. Dazu habe er vorab online aufgerufen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Etwa zwei Stunden nach Beginn der Aktion sei es vor dem Laden zu einem immer dichteren Gedränge gekommen, weshalb die Polizei entschieden habe, diese abzubrechen. Es sei niemand verletzt worden, sagte der Sprecher. Der junge Internetstar habe sich „absolut kooperativ“ verhalten, die Aktion seinerseits für beendet erklärt und das Geschäft durch einen Hinterausgang verlassen. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ über den Polizeieinsatz berichtet.