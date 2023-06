Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Polizei löst Verlobungsfeier auf: Verletzte und Festnahmen Von dpa | 12.06.2023, 14:52 Uhr

Die Polizei hat eine Verlobungsfeier in Duisburg nach mehreren Einsätzen wegen zu lauter Musik am Sonntag ganz aufgelöst. Wiederholte Ermahnungen hatten keine Einsicht gebracht und die 150 Gäste wurden nach Hause geschickt, wie die Polizei berichtete. Es sei zu Auseinandersetzungen mit mehreren Gästen gekommen, die die Beamtinnen und Beamten zunächst verbal attackiert hätten. Danach „flogen die Fäuste“ gegen die Einsatzkräfte, wie es am Montag hieß.