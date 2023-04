Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Polizei löst Palästinenser-Versammlung auf Von dpa | 15.04.2023, 20:35 Uhr

Die Polizei hat in Köln-Mülheim eine Kundgebung aufgelöst, bei der mehrfach zu Gewalt gegen das israelische Volk aufgerufen worden sein soll. Ein Schild in arabischer Schrift wurde sichergestellt, außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den Versammlungsleiter ein, weil er gegen Auflagen für die Demo verstoßen haben soll, wie die Beamten am Samstag in Köln mitteilten. Eine weitere Kundgebung von Palästinensern in der Kölner Innenstadt verlief dagegen ohne Zwischenfälle.