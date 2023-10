Gesundheit Polizei lagert 4,7 Millionen Masken und kauft weiter neue Von dpa | 07.10.2023, 09:16 Uhr | Update vor 53 Min. FFP2-Maske Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustrati up-down up-down

Die Polizei in NRW hat noch 4,7 Millionen Schutzmasken auf Lager. Vergangenes Jahr wurde noch einmal aufgerüstet und auch in Zukunft will man Schutzmaterialien kaufen: „Das Pandemiekonzept der Polizei NRW ist aufgrund der erlangten Erfahrungen dauerhaft angelegt“, so ein Sprecher des zuständigen Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD).