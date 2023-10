Kreis Höxter Polizei im Visier von Brandstiftern? Staatsschutz ermittelt Von dpa | 05.10.2023, 15:23 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte sollen in der Nacht auf dem Gelände eines Volksfestes in Warburg das Zelt einer Hilfsorganisation in Brand gesteckt haben - direkt neben der Festplatzwache der Polizei. Weil Stunden später auf dem Parkplatz einer nicht weit entfernten Polizeiwache Gegenstände gefunden worden seien, mit denen etwas in Brand gesteckt werden sollte, prüfen die Ermittler, ob die vermutlich im Zusammenhang stehenden Taten politisch motiviert seien, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Der Staatsschutz habe daher die Ermittlungen aufgenommen.