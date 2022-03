Toter Säugling in Mülleimer in Mönchengladbach gefunden FOTO: Theo Titz Ermittlungen Mordkommission: Im Mülleimer entdecktes Baby wurde getötet Von dpa | 29.03.2022, 17:06 Uhr | Update vor 15 Min.

In Mönchengladbach entdeckt eine Frau in einem Mülleimer ein totes Neugeborenes. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise - und zeigt dazu die Einkaufstasche, in der das Baby versteckt war.