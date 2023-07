Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Wuppertal Polizei findet nach Nachbarschaftsstreit Waffenarsenal Von dpa | 20.07.2023, 17:52 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Polizei hat in Wuppertal in einer Wohnung ein Waffenarsenal gefunden. Dem Polizeieinsatz am Mittwochnachmittag war ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Männern vorausgegangen, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unbekannt. Ein 37-Jähriger soll seinem 36-jährigen Kontrahenten gedroht haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.