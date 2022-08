ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Durchsuchung Polizei findet in Haus Warane, Molche und Schildkröten Von dpa | 05.08.2022, 16:01 Uhr

Polizisten sind in einem Haus in Gelsenkirchen durch Zufall auf eine nicht ganz alltägliche Tier-Sammlung gestoßen. Sie entdeckten am Donnerstag verschiedene Arten von Waranen, Molche, Kurzohrigel und Schildkröten, wie sie später mitteilten. Da der Verdacht auf gravierende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bestand, wurden die Tiere mit Hilfe von Experten sichergestellt. Gegen die 25 Jahre alte Besitzerin wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Durchsuchung in dem Haus war eigentlich aus einem ganze anderen Anlass entstanden, wie die Beamten mitteilten.