Ermittlung Polizei findet bei Mann kiloweise Drogen und Pistole Von dpa | 25.05.2023, 11:04 Uhr

Polizisten haben in Köln einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen und bei ihm unter anderem eine scharfe Waffe sichergestellt. Bei der Wohnungsdurchsuchung am Mittwochabend seien mehrere Kilogramm verschiedener Drogen, Zehntausende Euro Bargeld und eine Pistole gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 36-Jährige soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.