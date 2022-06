ARCHIV - Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Kriminalität Polizei feuert zwei Schüsse auf Dieb: 24-Jähriger verletzt Von dpa | 27.06.2022, 16:33 Uhr

Ein 24 Jahre alter mutmaßlicher Metalldieb ist in der Nacht zum Montag in Dortmund von der Polizei erwischt und von einem oder zwei Schüssen aus einer Polizeiwaffe getroffen worden. Er sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei Recklinghausen, die aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen von ihren Dortmunder Kollegen übernommen hat, am Montag mit.