Recklinghausen Polizei fasst Diebe von Autoteilen Von dpa | 02.06.2022, 09:11 Uhr

Drei Männer haben in der Nacht auf Donnerstag in Recklinghausen Autoteile von parkenden Wagen abmontiert. Bei der anschließenden Flucht wurden sie von der Polizei gefasst. Wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte, hatten sich Anwohner bei der Polizei gemeldet, weil drei Männer „merkwürdig um die Autos herumschlichen“. Die 30, 33 und 37 Jahre alten Diebe flüchteten in ein angrenzendes Waldstück, als sich die Beamten näherten. Mit Hilfe eines Suchhundes und eines Polizeihubschraubers konnten die drei jedoch aufgespürt werden. Auch ihre Beute konnte sichergestellt werden.