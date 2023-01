Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Recklinghausen Polizei fahndet nach mutmaßlichem Vergewaltiger Von dpa | 09.01.2023, 16:07 Uhr

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem 28 Jahre alten Mann, der an einer schweren Vergewaltigung beteiligt gewesen sein soll. Der Mann halte sich nach aktuellen Erkenntnissen im Bereich Gladbeck auf, teilte die Polizei in Recklinghausen am Montag mit. Er steht im Verdacht, Mitte November an der Vergewaltigung in Herten beteiligt gewesen sein. Nähere Auskünfte gab die Polizei nicht an.