Essen Polizei fahndet mit Foto nach Böllerwerfer aus Stadion Von dpa | 30.05.2023, 17:30 Uhr

Knapp vier Monate nach einem folgenschweren Böllerwurf bei einem Fußballspiel in Essen sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach dem mutmaßlichen Täter. Der gesuchte Mann soll am 5. Februar beim Spiel von Rot-Weiß Essen gegen den MSV Duisburg im Gästeblock Pyrotechnik gezündet und den Böller geworfen haben. Ein 52 Jahre alter Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde schwer verletzt, zwei seiner Kollegen und eine Zuschauerin leicht. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise, bei wem es sich um den Mann auf den Bildern von Überwachungskameras handelt. Gegen den Unbekannten werde wegen gefährlicher Körperverletzung und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit.