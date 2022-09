Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Bielefeld Polizei erwischt Einbrecher schlafend im gestohlenen Wagen Von dpa | 06.09.2022, 15:30 Uhr

Nach einem Einbruch und einem Diebeszug in einer Gärtnerei in Bielefeld war ein polizeibekannter 19-Jähriger offenbar noch so geschlaucht, dass er sich im gestohlenen Fluchtauto schlafen legte. Streifenbeamte entdeckten den mutmaßlichen Einbrecher dort am Dienstagmorgen, wie die Polizei mitteilte.