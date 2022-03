Polizeieinsatz FOTO: Federico Gambarini Gelsenkirchen Polizei erwischt drei Männer mit einem halben Kilo Kokain Von dpa | 13.03.2022, 17:02 Uhr | Update vor 28 Min.

Die Polizei hat am Gelsenkirchener Hauptbahnhof drei Männer mit einem halben Kilogramm Kokain erwischt. Während der Kontrolle am späten Freitagabend versuchten die Verdächtigen, das Päckchen hinter einem Mülleimer zu verstecken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.