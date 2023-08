Unna Polizei erneut mit Großaufgebot an Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 17.08.2023, 23:00 Uhr | Update vor 39 Min. Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Polizei ist am Donnerstagabend erneut mit einem Großaufgebot an einer Flüchtlingsunterkunft in Unna im Einsatz gewesen. Laut einer Sprecherin war ein Bewohner von zwei Verdächtigen verletzt worden. Nachdem es am Mittwochabend bereits eine Schlägerei mit mehreren Dutzend Beteiligten gegeben hatte, habe man zahlreiche Einsatzkräfte entsendet und die Situation schnell im Griff gehabt.