Ermittlungen Polizei ermittelt zu versuchtem Tötungsdelikt in Meerbusch Von dpa | 08.05.2023, 08:25 Uhr

Zu einem versuchten Tötungsdelikt soll es in der Nacht zu Montag in Meerbusch (Kreis Neuss) gekommen sein. Ein Mensch sei in der Folge eines Streits verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Er ist demnach derartig schwer verletzt worden, dass er notoperiert wurde. Weitere Details zur Tat nannte der Polizeisprecher zunächst nicht.