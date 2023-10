Brände Polizei ermittelt nach Feuer an Kirche wegen Brandstiftung Von dpa | 01.10.2023, 10:49 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte haben in Dörentrup (Kreis Lippe) vor den Holztüren einer Kirche zwei Brände gelegt. Dies teilte die Polizei Lippe am Sonntagmorgen mit. Anwohnerinnen und Anwohner verständigten demnach in der Nacht zum Samstag die Einsatzkräfte, nachdem sie an der Kirche einen Feuerschein bemerkt hatten. Vor dem Hauptportal sowie an einem Nebeneingang seien Holzscheite aufgeschichtet und dann entzündet worden. Da es sich um zwei Brände handelte, gehe man derzeit von mehreren Tätern aus, sagte ein Sprecher der Polizei Lippe. An beiden Türen sei Sachschaden entstanden. Die Polizei ermittele wegen Brandstiftung.