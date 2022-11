Tanken Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Unna Polizei erinnert Autofahrer an offene Tankrechnung Von dpa | 16.11.2022, 11:47 Uhr

So viel Reue erlebt die Polizei auch nicht alle Tage: Die Beamten sind am Dienstag alarmiert worden, weil ein Kunde an einer Tankstelle nach dem Volltanken ohne zu bezahlen davongefahren war. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei entdeckte das gesuchte Fahrzeug wenig später auf der A2 bei Hamm. Mit „Bitte folgen“-Zeichen lotsten sie den Fahrer an den Rand. Der 38-Jährige sei sichtlich zerknirscht gewesen.