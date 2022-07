ARCHIV - Eine Polizistin hält eine Polizeikelle. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild FOTO: Jonas Güttler up-down up-down Irrtum Polizei entschuldigt sich nach Geschwindigkeitskontrolle Von dpa | 04.07.2022, 11:22 Uhr

Die Polizei in Essen und Mülheim an der Ruhr hat sich bei Betroffenen für eine „missglückte Geschwindigkeitskontrolle“ entschuldigt. Ein Team der Polizeiinspektion Mülheim an der Ruhr sei am vergangenen Dienstagvormittag (28. Juni) zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit in den Stadtteil Styrum ausgerückt. Per Laser hätten die Beamtinnen und Beamten auf der Dümptener Straße in Höhe der Wörthstraße den Verkehr kontrolliert, teilte die Polizei am Montag mit.