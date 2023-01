Räumung von Lützerath Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Räumung Polizei-Einsatz in Lützerath geht in der Dunkelheit weiter Von dpa | 12.01.2023, 19:11 Uhr

Im Braunkohleort Lützerath geht die Räumung am Donnerstagabend auch in der Dunkelheit teilweise weiter. „Objekte, die angegangen worden sind, arbeiten wir noch fertig ab“, sagte ein Polizeisprecher. Auch Aktivisten, die sich einbetoniert oder festgekettet hätten, würden trotz der Dunkelheit befreit. „In solchen Fällen müssen wir Hilfe leisten“, sagte der Sprecher. Es sei aber nicht geplant, in der Nacht die Räumung weiterer Gebäude anzugehen.