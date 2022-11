Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Mettmann Polizei durchsucht bei Razzien im sechs Objekte Von dpa | 19.11.2022, 12:39 Uhr

Unter anderem mit dem Ziel der Bekämpfung von Clan-Kriminalität hat die Polizei in Erkrath und Haan die Räume eines Kulturvereins, mehrere Cafés und eine Spielhalle kontrolliert. Bei dem Einsatz am Freitagabend, an dem auch das Ordnungsamt, der Zoll und die Steuerfahndung beteiligt waren, habe man 89 Menschen angetroffen und kontrolliert, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit. Ein Ziel des Einsatzes, bei dem insgesamt sechs Objekte kontrolliert wurden, sei auch die Bekämpfung von Clan-Kriminalität gewesen, so eine Sprecherin der Polizei.